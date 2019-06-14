الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة خطاب الكراهية

2019/06/14 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين التزام الإمارات بمكافحة خطاب الكراهية في جميع

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