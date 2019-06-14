ظريف يلتقي وكيلة الأمين العام للامم المتحدة

2019/06/14 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لقاءا مع وكيلة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو على هامش قمة منظمة شنغهاي

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