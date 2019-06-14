صاحب إحدى ناقلتي النفط المتضررتين: لا معلومات موثوقة حول الحادث

2019/06/14 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن يوتاكا كاتادا رئيس شركة "Kokuka Sangyo" اليابانية، صاحبة إحدى ناقلتي النفط المتضررتين جراء الهجوم الأخير في بحر عمان، أن غياب المعلومات المؤكدة حول الحادث

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