يوفنتوس يتوصل لاتفاق مبدئي مع تشيلسي

2019/06/14 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت شبكة سكاي إيطاليا وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن يوفنتوس توصل لاتفاق مبدئي مع تشلسي ليتولى ماوريتسيو ساري مسؤولية تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل.وأشارت سكاي إيطاليا إلى أن الناديين لم يعلنا بعد التوصل لاتفاق لكن ساري، الذي قاد تشلسي للقب الدوري الأوروبي، سيوقع عقدا

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