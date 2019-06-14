تركيا ترد بقوة على الصدر

2019/06/14 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعا السفير التركي في العراق، فاتح يلدز،اليوم الجمعة، الى عدم استخدام ما وصفها بـ”العبارات الملتوية” بخصوص حزب العمال الكردستاني، رافضا اعتبار الاخير بـ”المعارضة”.وكتب يلدز على حسابه في، تويتر، اليوم :”نخاطب من يدعون أنهم اصدقاء تركيا، وينتظرون صداقتنا.لا داعي لاستخدام عبارات ملتوية بخصوص الــ”PKK”.

وزاد، أن “الـ PKK ليست ببنية معارضة، وإنما منظمة إرهابية.



الصديق ودي وواضح.



مع تمنيانتا بالبقاء اصدقاء”، وفقا للتغريدة.ويشير محللون الى ان تغريدة السفير التركي هي رد ضمني على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الخميس، التي ادان فيها القصف التركي للاراضي العراقية، داعيا الحكومة إلى الغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وأمنه.وقال الصدر في تغريدة على تويتر أمس، “إننا ندين ونستنكر ونشجب القصف التركي للاراضي العراقية وان كان وفق اتفاقيات فانها اتفاقيات هزيلة لا معنى لها”.واضاف، ان “على الحكومة العمل على تجذير السيادة العراقية والغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وأمنه”.وتابع الصدر، “واما ان تكون الاتفاقيات عادلة تجيز للطرفين قصف (الارهابيين) لا (المعارضة) في كلا البلدين”.وأردف قائلا، “وفي نفس الوقت أدعو الحكومة التركية لانهاء ملف المعارضة بصورة سلمية ووفق حوار ممنهج يحفظ للطرفين سلامته وحرية رأيه بالطرق الحضارية المنطقية”.ونوه الى ان المنطقة في حالة غليان فلا داعي لتأجيجها بقصف الحدود أو اعمال تزعزع الامن”.يشار إلى ان طائرات حربية تركية قصفت أول أمس الاربعاء، محطة وقود قرب قضاء العمادية في محافظة دهوك.

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