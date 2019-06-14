الفياض يحدد شروط الحشد في دعم أي حكومة

2019/06/14 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الحشد سيكون مع اي حكومة تصون وتحترم مبادئ الشعب.وقال الفياض في كلمته خلال الحفل المركزي لإحياء الذكرى الخامسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي، وتأسيس الحشد الشعبي، إن “حكومة عادل عبد المهدي تسير في طريق الحرص على احترام قيم ومبادئ هذا الشعب وتاريخه”، مؤكدا أنه “لم يلحظ سلوكا او قرارا قد تجاوزت فيه الحكومة قيم هذا الشعب وتنوعه”.وأضاف الفياض، أن “الحشد الشعبي سيكون مع اي حكومة تصون وتحترم مبادئ الشعوب وسنكون دروعا لها”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي مطيع للحكومة ويأتمر بأمرها”.واشاد الفياض بما تقوم به الحكومة العراقية في “التهدئة ولم الشمل والكلمة”، لافتا إلى أن “الحكومة تعبر عن هوية هذا الشعب وتدافع عن مصالح الشعب”.

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