2019/06/14 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح برنامج حساب المواطن أن صرف الدعم للمستفيدين بالبرنامج يتوقف على دراسة الأهلية؛ وذلك للتأكد.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حساب المواطن يوضح شروط الأهلية ومدتها صحيفة صدى الالكترونية.

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