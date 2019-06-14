الجميلي تطالب مجلس النواب بتعديل قانون العفو العام

2019/06/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..طالبت النائب وحدة الجميلي مجلس النواب بتعديل قانون العفو العام ، مناشدة المرجعية الدينية ومجلس الامن الوطني للحث في تسريع ذلك.

وقالت الجميلي في بيان صحفي ” نطالب مجلس النواب بتعديل قانون العفو العام وخصوصا المادة التاسعة التي تقضي بإعادة التحقيق والمحاكة قضائيا من اجل اخراج السجناء الابرياء “.

واكدت بالقول ” نحن نقول ونناشد المرجعية الدينية ان العفو العام هو ليس العفو عن البريء بل العفو العام هو اسدال الستار عن من ارتكب الجرم بجهالة “.

وشددت على ان المطالبة بتعديل قانون العفو العام “كي نخرج الابرياء من السجون “.

واشارت الجميلي الى ان هذا هو مطلبها من مجلس النواب العراقي ومن مجلس الامن الوطني ومن الحكومة ومن رئيس مجلس الوزراء وهو “التوجه بتعديل المادة تاسعا من قانون العفو العام وهو باعادة التحقيق والمحاكمة قضائيا ومن ثم تسريع القضايا ونطلبه ايضا من مجلس القضاء الاعلى بتسريع حسم قضايا الموقوفين “.

ونبهت الى انه لا يجوز توقيف المتهم لاكثر من 72 ساعة وهذه مادة دستورية ، “لا ان يبقى الموقوف لمدة سنوات ثم يفرج عنه بسبب عدم كفاية الادلة “.

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