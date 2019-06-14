2019/06/14 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية العليا تنتقد التكالب والتصارع على الداخلية والدفاع بسبب المحاصصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجعية العليا تنتقد التكالب والتصارع على الداخلية والدفاع بسبب المحاصصة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية العليا تنتقد التكالب والتصارع على الداخلية والدفاع بسبب المحاصصة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية العليا تنتقد التكالب والتصارع على الداخلية والدفاع بسبب المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).