الغزي يهنىء اللامي لفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

2019/06/14 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين.

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