تركيا تعلن مقتل 48 مسلحا كرديا شمالي العراق

2019/06/14 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تحييد 48 مسلحا كرديا منذ بدء “عملية المخلب” ضد حزب العمال الكردستاني بشمالي العراق.وقال بيان صادر عن الوزارة إن “ثلاثة إرهابيين تم تحييدهم في إطار العملية العسكرية الجارية بنجاح، ضد أوكار المنظمة الإرهابية في منطقة “هاكورك” بشمالي العراق، ما يرفع عدد الذين تم تحييدهم منذ بدء […]

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