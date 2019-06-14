2019/06/14 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش وفاء عبد الرزاق ، بين شينِ وحاموت( 3) ...(الحب هوالديانة الحقيقية للتعقيد المفرط ...أدغار موران ) .السرد التكثيفي والنثري المبهر جاء متساءلاً ، فالروائية وفاء تعيش في المنفى ، في الغرب ، فأكيد سيكون شميم المنفى ومساحة الحرية فيه واقعاً على سردها البانورامي حين تنقل الأحداث في المحاورة المناوِرة بشكل يقيها من الإنحياز لطرف دون آخر ، لنقرؤها أدناه بهذا الصدد وكيف كانت بارعة في طر......

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