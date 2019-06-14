أفنان القاسم - إسرائيل قدمي!

2019/06/14 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم قدمٌ تسبحُ في بحرِ يافاوتنادينيالنوارسُ أُخوتُهَاوالأحذيةُ أُخوتيقدمٌ تتشمسُ مَعَ أقدامٍ أخرىوتقرأُنِيالمراكبُ قصصُهَاوالأشرعةُ قصصيقدمٌ عندَ قدمِ الظلالِ تتعرىوتلعنُنِيالحمائمُ عقاقيرُهَاوالأجنحةُ عقاقيريقدمٌ تخطرُ على الكورنيشِ الهويناوتبكينيالكمائنُ أشجارُهَاوالأمكنةُ أشجاريقدمٌ تدخلُ المطعمَ لتأكلَ ......

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