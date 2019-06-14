كمال غبريال - إخناتون وتوهم التوحيد

2019/06/14 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_غبريال نحن نقرأ قصة إخناتون على هوانا، ووفق رؤانا الحالية‎.‎‏ فنصوره كأول داعية توحيد للإله السماوي الذي تحدث عنه الفكر ‏الديني المعاصر باختلاف أسماء عقائده.الحقيقة التاريخية تقول أن العبادات المصرية القديمة بصورة عامة كانت تدور ‏حول إله مركزي للعاصمة، بجوار عدد كبير من آلهة أقاليم، يناظرها الآن الأولياء والقديسون في مختلف الربوع‎.‎‏ والتي ‏غالباً ما يُسند إليها بعض الصفات أو القدرات المنسوبة لإله العاص......

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