2019/06/14 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كمال_غبريال نحن نقرأ قصة إخناتون على هوانا، ووفق رؤانا الحالية. فنصوره كأول داعية توحيد للإله السماوي الذي تحدث عنه الفكر الديني المعاصر باختلاف أسماء عقائده.
الحقيقة التاريخية تقول أن العبادات المصرية القديمة بصورة عامة كانت تدور حول إله مركزي للعاصمة، بجوار عدد كبير من آلهة أقاليم، يناظرها الآن الأولياء والقديسون في مختلف الربوع. والتي غالباً ما يُسند إليها بعض الصفات أو القدرات المنسوبة لإله العاص......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - إخناتون وتوهم التوحيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الحقيقة التاريخية تقول أن العبادات المصرية القديمة بصورة عامة كانت تدور حول إله مركزي للعاصمة، بجوار عدد كبير من آلهة أقاليم، يناظرها الآن الأولياء والقديسون في مختلف الربوع. والتي غالباً ما يُسند إليها بعض الصفات أو القدرات المنسوبة لإله العاص......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - إخناتون وتوهم التوحيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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