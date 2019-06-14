ناقلة النفط اليابانية بطريقها إلى الإمارات.. ولا تسرب من

2019/06/14 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية، كوكوكا كاريدجس، إلى أن الناقلة تضررت من أشياء طائرة.كما استبعد رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد.وأكدت الشركة المشغلة لناقلة

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