2019/06/14 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية الدينية: لا تزال القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة سارية المفعول ودون تعديل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/14 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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