احتياطيات روسيا الأجنبية تبلغ مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 2014

2019/06/14 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد البنك المركزي الروسي، بأن احتياطيات روسيا الدولية تجاوزت الأسبوع الماضي مستوى النصف تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ بداية 2014.وذكر المركزي، أن الاحتياطيات ارتفعت في الأسبوع الماضي بواقع 7.5 مليار دولار، لتصل إلى 502.7 مليار دولار، وذلك في إطار سياسة تهدف لتعزيز الاحتياطيات بعد تراجعها من جراء انخفاض أسعار النفط وفرض العقوبات […]

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