انفجاران متتاليان في بغداد دون خسائر

2019/06/14 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، وقوع تفجيرين في العاصمة بغداد مساء الخميس، لم يسفرا عن أي خسائر.وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني (، الجمعة،)، فإن "عبوة ناسفة انفجرت في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "عبوة أخرى انفجرت في منطقة الشعلة شمالي العاصمة".

من جهته، قال الضابط في الشرطة أحمد خلف، لوكالة الأناضول، إن "التفجيرين لم يسفرا عن وقوع ضحايا أو إصابات".

وأوضح خلف، أن "قوات الجيش والشرطة فرضت إجراءات أمنية مشددة في عموم المدينة، تحسبا لهجمات أخرى".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين حتى الساعة 07:00 ت.غ.

وشهدت العاصمة العراقية على مدار الأشهر الماضية، استقرارا نسبيا في الوضع الأمني.

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