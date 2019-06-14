2019/06/14 | 13:04

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المرجعية العليا تنتقد عدم استكمال التشكيلية الوزارية ونقص الخدمات

قال المرجع الأعلى للشيعة، السيد علي السيستاني، يوم

الجمعة، إن هناك خلافاً بين الأطراف التي تمسك بزمام الأمور على

"المناصب والمواقع".

يتبع...

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