2019/06/14 | 13:04

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ممثل السيستاني: استمرار الصراع وعدم اغاثة المناطق المتضررة يمنح داعش فرصة جديدة

المرجعية: الخلافات بين الاطراف المتناحرة تعطل حسم ملف الوزارات الشاغرة

بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر مقرب من حكومة اقليم كردستان، الجمعة (14 حزيران 2019)، عن عزم رئيس الحكومة الجديد، مسرور بارزاني، إنهاء ملف النفط مع الحكومة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسرور بارزاني يريد انهاء هذا الم

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف "الفتح"، حنين قدو، الجمعة (14 حزيران 2019)، استمرار الخلافات بين القوى السياسية حول تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال القدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القانون بحاجة الى المزيد من

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