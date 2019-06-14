عقوبته الحبس والغرامة.. محمد صلاح يخرق قانونًا مصريًّا عمره 36 عامًا

2019/06/14 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول مصري سابق، اليوم الجمعة، عن أنّ النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، خرق القانون المصري خلال رحلته البحرية الأخيرة، لكنّه أوضح أنّ ...

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