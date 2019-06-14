أسرى عسقلان يستعدون لمعركة الأمعاء الخاوية: سنكون بركانًا ثائرًا

2019/06/14 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أسرى سجن عسقلان، اليوم الجمعة، أنهم يستعدون لخوض معركة المجدل «الأمعاء الخاوية -الإضراب المفتوح عن الطعام»؛ لإيقاف سياسة الإذلال والإهانة، ابتداءً...

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