مدتها ساعتان.. عملية جراحة دقيقة تُخرج عِصا اخترقت جمجمة سعودي

2019/06/14 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ حياة مصاب اخترقت عصا مدببة جمجمته وخرجت من الطرف الآخر.

كان المصاب قد وصل إلى طوارئ المجمع في غيبوبة ...

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