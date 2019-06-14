2019/06/14 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لقى ما لا يقل عن 43 طفلا حتفهم في أقل من أسبوعين، بسبب مرض في الدماغ يعتقد العلماء أنه قد يكون مرتبطا باستهلاك أحد الفواكه، وذلك في ولاية بيهار شمال شرقي الهند.وقال مسؤولو الصحة إن الأطفال توفوا في مستشفيين في مظفربور، وهي منطقة في الولاية معروفة بانتشار بساتين فاكهة الليتشي التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفاكهة القاتلة تتسبب بمجزرة للاطفال في الهند وكالة خطوة برس.

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