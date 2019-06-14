اصابة متسلق اثر سقوطه من اعلى جبل بكوردستان

2019/06/14 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب متسلق بعد سقوطه من جبل هلكورد في جومان باقليم كوردستان.وقالت مصادر مطلعة ان المتسلق قصد الجبل إلا انه سقط من عبر الثلوج وتعرض لاصابة.وبينت ان فرق الطوارئ تمكنوا من نقل المتسلق على الفور الى احدى مستشفيات اربيل .

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