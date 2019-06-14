2019/06/14 | 13:14

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محافظ النجف يشرف على حملة لحجز المركبات المضللة والمخالفة لقانون المرور

أشرف محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري ومدير شرطة المحافظة ومدير مرور

النجف لتطبيق القانون والنظام وحجز المركبات ذات النوافذ المظللة

والتي لا تحمل اللوحات المرورية حيث وجه الياسري القوات الامنية والمفارز المنتشرة بحجز المخالف

من لا يلتزم بالقانون وفق النظام والقانونهذا وتم حجز عدد من المركبات المخالفة مؤكدا في حديثه إلى أن الحملة

ستستمر في عموم المحافظة والاقضية والنواحي.

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