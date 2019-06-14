2019/06/14 | 13:14

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العميد سريع: عملية اليوم عطلت الملاحة الجوية بمطار أبها وأخرجته عن الخدمة

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع " إن

الاستهداف الذي تم فجر اليوم باتجاه مطار أبها الدولي استهدف

رادارات الملاحة الجوية ما أدى لخروج المطار عن الخدمة وتعطيل

الملاحة فيه".

ونفى ما يدعيه النظام السعودي عن اعتراض الطائرات المسيرة التي

استهدفت رادارات الملاحة الجوية قائلا " غير صحيح ما يدعيه النظام

السعودي من اعتراض الطائرات المسيرة فقد وصلت وأصابت أهدافها بدقه

عالية بفضل الله وكرمه " وقال العميد سريع " نؤكد اليوم للنظام السعودي أن عملياتنا مستمرة

باتجاه المطارات والمواقع العسكرية بصورة متصاعدة طالما استمر

العدوان والحصار على بلدنا وأنها أصبحت غير آمنة " ودعا شركات الطيران والمدنيين للابتعاد عن المطارات والمواقع

العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة.

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