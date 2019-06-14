{الفرات نيوز} تنشر نص بيان المرجعية العليا في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي

2019/06/14 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} أصدرت المرجعية الدينية العليا، بياناً بمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي بعد سقوط مدينة الموصل في حزيران عام 2014.

وجاء في نص البيان الذي تلاه ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة من داخل الصحن الحسيني الشريف "في مثل يوم امس 13 من حزيران من عام 2014 أي قبل خمسة أعوام أنطلق من هذا المكان المقدس نداء المرجعية الدينية العليا وفتواها الشهيرة بوجوب الدفاع الكفائي حيثت دعت العراقيين القادرين على حمل السلاح للإنخراط في القوات الامنية للدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته أمام هجمة الارهابيني الدواعش الذين كانوا قد اجتاحوا مساحات شاسعة في عدد من المحافظات وباتوا يهددون العاصمة بغداد ومحافظات أخرى أيضاً..يتبع

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