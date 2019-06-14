2019/06/14 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتفويض الصلاحيات لنائبي الوزير، ومساعده.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يوجه بالعمل طبقا للهيكل والدليل التنظيمي الجديد ويفوض الصلاحيات لنائبيه صحيفة صدى الالكترونية.

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