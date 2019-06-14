واشنطن: متمسكون بالعقوبات على “هواوي”

2019/06/14 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن متمسكة بقرار منع استخدام تكنولوجيا “هواوي” في شبكات الجيل الخامس، رغم أن الرئيس الأمريكي أثار إمكانية إدراج الشركة في صفقة تجارية مستقبلية مع الصين.وقال مدير الشؤون الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية الأمريكية جوناثان فريتز: “يمكنني أن أؤكد لكم، فيما يتعلق بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للولايات المتحدة، أننا لن […]

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