السعودية تحمّل ردّها على قصف أبها إنذارا شديد اللهجة لإيران

2019/06/14 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية التي تدرك أنّ جماعة الحوثي مجرّد ذراع لإيران تأتمر بأوامرها وتنفّذ أجندتها آثرت التوجّه برسائلها الواضحة إلى الطرف الأصلي الذي يقف

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