نائب تطالب بالعفو العام عن هؤلاء المجرمين

2019/06/14 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



طالبت النائبة عن تحالف القرار العراقي، وحدة الجميلي، مجلس النواب بتعديل قانون العفو العام، مناشدة المرجعية الدينية ومجلس الامن الوطني للحث في تسريع ذلك.

وقالت النائبة الجميلي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، "نطالب مجلس النواب بتعديل قانون العفو العام وخصوصا المادة التاسعة التي تقضي بإعادة التحقيق والمحاكة قضائيا من أجل اخراج السجناء الابرياء".

واكدت "نحن نقول ونناشد المرجعية الدينية ان العفو العام هو ليس العفو عن البرىء بل العفو العام هو إسدال الستار عن من أرتكب الجرم بجهالة".

وشددت على "اننا نطالب اليوم بتعديل قانون العفو العام كي نخرج الابرياء من السجون".

واشارت الجميلي الى ان "هذا هو مطلبنا من مجلس النواب ومن مجلس الامن الوطني ومن الحكومة ومن رئيس مجلس الوزراء هو التوجه بتعديل المادة تاسعا من قانون العفو العام وهو باعادة التحقيق والمحاكمة قضائيا ومن ثم تسريع القضايا ونطلبه ايضا من مجلس القضاء الاعلى بتسريع حسم قضايا الموقوفين ".

ونبهت على انه "لا يجوز توقيف المتهم لاكثر من 72 ساعة وهذه مادة دستورية، لا ان يبقى الموقوف لمدة سنوات ثم يفرج عنه بسبب عدم كفاية الادلة!".انتهى2

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