هجمات الناقلات تصعّد القلق الدولي حيال أمن إمدادات الطاقة

2019/06/14 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارويزاوا (اليابان) – أعربت وكالة الطاقة الدولية عن قلقها البالغ حيال تطورات الوضع في خليج عمان إثر الهجمات على ناقلتي نفط في

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