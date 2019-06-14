الهيئة العامة للجمارك : اعادة اصدار ٣ سيارات واتلاف البان مستوردة

2019/06/14 | 13:21

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وذكرت الهيئة في بيان لها ، ان "مركز جمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار، أعاد اصدار ثلاث سيارات متضررة كونها ممنوعة الاستيراد وفقا لقرار سابق صادر من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء".

واضافت أن "مركز جمرك المنذرية قام بإتلاف إرسالية البان مستوردة كونها ممنوعة من الاستيراد حماية للمنتج الوطني".

انتهى .



ا.ع

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