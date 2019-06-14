نص بيان المرجعية العليا في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي

2019/06/14 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أصدرت المرجعية الدينية العليا، بياناً بمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي بعد سقوط مدينة الموصل في حزيران عام 2014.وجاء في نص البيان الذي تلاه ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة من داخل الصحن الحسيني الشريف “في مثل يوم امس 13 من حزيران من عام 2014 أي قبل خمسة ...

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