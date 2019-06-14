وكالة صدى الاعلام تنشر نص البيان المهم للمرجعية الدينية بمناسبة ذكرى فتوى الدفاع الكفائي

2019/06/14 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص الخطبة الثانية التي القاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلامة السيد أحمد الصافي في يوم الجمعة (10/ شوال/ 1440 هـ) الموافق (14/6/2019م)

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