الأسطورة مارادونا يرحل عن تدريب دورادوس المكسيكي

2019/06/14 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأرجنتيني دييجو مارادونا، الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق دورادوس دي سيناولا المنافس بدوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم، لأسباب صحية.

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