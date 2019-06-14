الاستخبارات العسكرية: تفكيك خلية اغتيالات داعشية في كركوك

2019/06/14 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القاء القبض على مفرزة متخصصة باستخدام الأسلحة الكاتمة في تنفيذ عمليات الاغتيال في محافظة كركوك، مشيرة الى أن جميع عناصر المفرزة مطلوبون للقضاء.وقالت مديرية الاستخبارات في بيان تلقته /المعلومة/ إن “قوة مشتركة من المديرية ومكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على المفرزة المتخصصة باستخدام الأسلحة الكاتمة في تنفيذ […]

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