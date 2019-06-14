رئيس هيئة المنافذ الحدودية يهنئ اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

2019/06/14 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي التهنئة لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين.وقال العقابي في برقية التهنئة الموجهة لنقيب الصحفيين : ” نبارك لكم هذا الفوز ونتمنى لكم التوفيق في عملكم ورفع اسم العراق في المحافل الدولية، مع تمنياتي لكم بدوام الرفعه والتقدم.”.

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