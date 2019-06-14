2019/06/14 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس محافظة ميسان منذر الشواي نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين.وقال في برقية تهنئة : ” نتقدم للسيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين بالتهاني الحارة والتبريكات بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس محافظة ميسان يهنئ اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس محافظة ميسان يهنئ اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).