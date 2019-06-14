2019/06/14 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة عودة إرتفاع درجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة. وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة صدى، ان “طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً في كافة المناطق مع غيوم في الشمال، فيما ستسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 45 مْ، وفي البصرة 48 مْ”.وأضاف ان طقس يومي الأحد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنواء الجوية:ارتفاع جديد لدرجات الحرارة في الايام الثلاثة المقبلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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