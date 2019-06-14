انخفاض نمو الطلب على النفط في 2019 بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي

2019/06/14 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، بأن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، على الرغم من أن النمو سيلقى الدعم من حزم التحفيز والدول النامية في 2020.وعدلت الوكالة بالخفض تقديراتها لنمو الطلب في 2019 بمقدار مئة ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكنها قالت […]

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