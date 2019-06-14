السيستاني يصدر بيانا بمناسبة ذكرى الفتوى ولم يذكر كلمة الحشد الشعبي

2019/06/14 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر السيستاني بيانا بمناسبة ذكرى الفتوى ويحذر من عودة البلد الى “ذات المآسي” وقال في بيانه الذي قراه احمد الصافي قي خطبة جمعة كربلاء ان الفساد والتكالب على المناصب يمنعان من استكمال التشكلية الوزارية و داعش قد تجد حواضن لبعض الناقمين والمتذمرين ويجب معالجة ذلك ويدعو الجهات الامنية الى ان تكون حذرة جداً ويحذر من...

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