2019/06/14 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية نوعية اعتمدت المعلومة الاستخبارية الدقيقة في تنفيذها وتميزت بالسرعة المفاجئة تجاه الأهداف وبكمين محكم للغاية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تقبض على "مفرزة الكواتم" في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تقبض على "مفرزة الكواتم" في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).