الحلبوسي والنجيفي يبحثان أهمية تفعيل دور البرلمان لتشريع القوانين المعطلة والمهمة

2019/06/14 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الجمعة ، مع رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي أهمية تفعيل دور مجلس النواب لتشريع القوانين المعطلة والمهمة.

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