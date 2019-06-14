واع تنشر نص البيان المهم للمرجعية الدينية بمناسبة ذكرى فتوى الدفاع الكفائي

2019/06/14 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة الانباء العراقية "واع"، نص الخطبة الثانية التي القاها ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي اليوم الجمعة والتي تضمنت قراءة البيان المهم للمرجعية الدينية بمناسبة ذكرى صدور فتوى الدفاع الكفائي:

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