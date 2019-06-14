2019/06/14 | 13:35

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السيستاني: الفساد المستشري في الدولة لم يقابل بخطوات عملية

قال المرجع الأعلى للشيعة،

السيد علي السيستاني، يوم الجمعة، إن الفساد في مؤسسات الدولة

العراقية لم يواجه حتى الآن.

وأضاف على لسان وكيله أحمد الصافي،

"الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات عملية واضحة

للحد منه ومحاسبة المتورطين".

وتابع: "لا تزال البيروقراطية

الادارية وقلة فرص العمل والنقص الحادّ في الخدمات الاساسية ـ

باستثناء ما حصل مؤخراً من تحسن في البعض منها ـ تتسبب في معاناة

المواطنين وتنغّص عليهم حياتهم"، مبيناً أنه "ولا تزال القوانين

التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب سارية

المفعول ولم يتم تعديلها".

ورأى السيستاني أن "كل ذلك في ظل

اوضاع بالغة الخطورة في هذه المنطقة الحساسة، وتصاعد التوتر فيها

بعد فترة من الهدوء النسبي لانشغال الجميع بالحرب على داعش".

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