2019/06/14 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تقوم شركة هواوي بإطلاق نظام تشغيل Hongmeng على أجهزتها بدلاً من نظام التشغيل Android OS.وقال نائب رئيس الشركة أندرو وليامسون لوكالة “رويترز”: “قد تستغرق عملية إطلاق “أنظمة التشغيل” الخاصة عدة أشهر، وتعتزم هواوي تسجيل العلامة التجارية لهذا النظام، والتي يتم اختبارها الآن في الصين”.وهناك مصادر تقول، أن نظام التشغيل الجديد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق نظام تشغيل لهواوي اسرع من اندرويد وكالة خطوة برس.

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