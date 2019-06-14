الجبير: نحن حلفاء واشنطن ونقف كتفا إلى كتف معها

2019/06/14 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير على أن المملكة حليفة لواشنطن وتقف كتفا إلى كتف معها في حماية أمن المنطقة.

وقال الجبير في تصريح ان جميع الاطراف تحاول تجنب الحرب بإستثناء أيران، مشيرا الى ان استخدام الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لدفع طهران على السير بالاتجاه الصحيح.

واوضح الجبير ان بلاده ستقف مع الولايات المتحدة في الدفاع عن امن الخليج العربي ، مبينا ان واشنطن لا تخطط لتنفيذ اعمال عسكرية وان تواجدها في المنطقة لضمان وجود إجراءات رادعة في منطقة الخليج لمنع العدوان من قبل إيران.

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