2019/06/14 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نشر الجيش الأمريكي يوم الخميس شريط فيديو يقول إنه يظهر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية تزيل منجمًا لم ينفجر مرتبطًا بهيكل ناقلة المواد الكيميائية المملوكة لليابان كوكورا كريسوس ، وهي إحدى ناقلتين تعرضت لهجوم في خليج عمان.وألقى وزير الخارجية مايك بومبيو باللوم على إيران في مهاجمة سفينة كوكورا شجوروس وسفينة أخرى ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصوير بالاقمار الصناعية لقارب ايراني ينتزع لغما لم ينفجر على ظهر الناقلة اليابانية المستهدفة في خليج عُمان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصوير بالاقمار الصناعية لقارب ايراني ينتزع لغما لم ينفجر على ظهر الناقلة اليابانية المستهدفة في خليج عُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).